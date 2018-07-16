Darbe girişimi gecesi darbedilen imam ile müezzin birlikte sela okudu

İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun ve imam Ekrem Kara, darbe girişiminin ikinci yılında birlikte sela okudu.

İZMİR

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi sela okudukları için darp edilen imam Ekrem Kara ile müezzin Mehmet Kuzgun, darbe girişiminin ikinci yılında bir araya gelerek birlikte sela okudu.

Ekrem Kara'nın görev yaptığı camide buluşan iki din görevlisi, birbirlerine darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı.

Ekrem Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Torbalı ilçesinde görev yaptığı camide uğradığı saldırıyı hala unutamadığını söyledi.

Kuzgun ile yaşadıkları olayın ardından tanıştıklarını belirten Kara, "Yaşanan olayları hatırladığımız zaman hoş olmayan şeyler aklımıza geliyor. 15 Temmuz tarihi asla unutulmamalı. Kardeşimizle böyle önemli bir günde bir araya geldiğim için mutlu oldum." dedi.

15 Temmuz'da Türk milletinin ülkesine ve devletine sahip çıktığına işaret eden Kara, darbe girişimini tetikleyen faktörlerin asla göz ardı edilmemesi ve mücadelenin aynı hızla sürmesi gerektiğini vurguladı.

Kara, şöyle konuştu:

"O gece selalar ve ezanlar milli birlik ve beraberliği, zulme karşı koymayı sağlamıştır. Millet olma bilincini tekrardan bize gösterdi. 15 Temmuz gecesi milletin birliğini ve bekasını tesis etmek için ezan ve sela okumuştuk. Bugünkü ezan ve selaları o gece birlik ve beraberliği için canını seve seve feda eden kardeşlerimiz ve gazilerimiz için okuyoruz."

"Bu akşam sela okurken 15 Temmuz'u hatırladım"

Müezzin Mehmet Kuzgun da 15 Temmuz gecesi Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edildiğini, gözlerini kapatınca aklına hala o gece yaşadıklarının geldiğini söyledi.

Mahkeme sürecini devam ettiğini anlatan Kuzgun, sanıkların ceza almasını istediğini aktardı.

O geceki saldırının Mehmet Kuzgun'a değil Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapıldığını vurgulayan Kuzgun, "Bu akşam hocamla beraber sela verdik. Tekrar 15 Temmuz'u hatırladım. Allah bize bir daha devletimize ve milletimize 15 Temmuz'daki gibi acı göstermesin." şeklinde konuştu.

Muhabir: Tezcan Ekizler