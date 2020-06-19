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Danıştay'dan YKS kararı

Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

Kemal Karadağ   | 19.06.2020
Danıştay'dan YKS kararı

Ankara

Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti. 

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