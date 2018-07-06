Danıştay saldırısı tetikçisi Alparslan Arslan'ın "kamu görevlisini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, dört kişiyi öldürmeye teşebbüsten de toplam 80 yıla kadar hapsi istendi.

ANKARA

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Ergenekon davasından ayrılan Danıştay saldırısı davasında sanıklardan Alparslan Arslan'ın "kamu görevlisini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, dört kişiyi öldürmeye teşebbüsten de toplam 80 yıla kadar hapsi istendi.

Ergenekon ana dava dosyasından ayrıldıktan sonra "yetkisizlik" kararıyla Ankara'ya gönderilen davanın duruşmasına bazı sanık avukatları, saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Yücel Özbilgin'in mirasçılarının avukatı Gökhan Özbilgin ve Danıştayın avukatı katıldı. Sanıklardan Danıştay saldırganı Alparslan Aslan ve başka suçtan tutuklu Erhan Timuroğlu ile tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, kendi kararları gibi Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü" suçlarından dosyanın ayrılarak, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki Ergenekon davasıyla birleştirilmesine; "adam öldürmek", "adam öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından ise davanın Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Savcısı Fatih Karataş soruşturmanın genişletilmesi talebi bulunmadığını ve esas hakkındaki görüşünü açıklayacağını bildirdi.

Tetikçi Arslan için ağırlaştırılmış müebbet ve 80 yıl

Savcı Karataş, Alparslan Arslan'ın, Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'e ilişkin "kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapse çarptırılması talebinde bulundu.

Savcı, Arslan'ın silahla yaraladığı Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu'na yönelik eylemlerine ilişkin Arslan'ın "kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan dört kez olmak üzere toplam 52 yıldan 80 yıla kadar hapsini talep etti.

Ayrıca olayda Glock marka ruhsatsız tabanca kullanan ve biri dairede, diğeri de binadan kaçarken tavana iki el ateş eden Arslan hakkındaki, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından kamu davasının ise bu suçlara ilişkin 12 yıllık zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle düşürülmesi istendi.

- Üç sanık için 52'şer yıla kadar hapis istemi

Savcı Karataş'ın açıkladığı görüşte, sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'ın, Arslan'ı suçu işlemeye teşvik ettikleri, saldırıya ilişkin yol gösterdikleri ve Arslan'la birlikte keşif yapmak için bir gün önce İstanbul'dan Ankara'ya geldikleri kaydedilerek, bu sanıkların, "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 20'şer, "dört kişinin öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 32'şer yıl olmak üzere 52'şer yıla kadar hapsi istendi.

Sanıklardan Mahmut Güzel ve Erkan Ayyıldız'ın, olayda kullanılan, yurda girişi zor ve ulaşılması güç olan Glock marka iki adet tabancayı kısa sürede menfaat için temin ettikleri belirtilen görüşte, Güzel ve Ayyıldız'ın "silah ticareti yapmak" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis ile adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Beraat ve düşme talepleri

"Kasten adam öldürmeye yardım" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüse yardım" ile suçlanan Süleyman Esen'in cezalandırılmasına yönelik delil elde edilemediğinden beraatı istenen görüşte, olayda kullanılan tabancanın temini için Güzel ve Ayyıldız ile irtibat kurdukları ve tabancayı Arslan'a ulaştırdıkları belirlenen Aykut Metin Şükre, Kenan Özay ve Selçuk Özkan'ın bu eylemden menfaat temin ettiklerine yönelik delil bulunmadığı, bu sebeple eylemlerinin "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçu kapsamında kaldığı ifade edildi.

Bu suça ilişkin zaman aşımı süresinin 12 yıl olduğu ve sürenin dolduğu belirtilen görüşte, bu üç sanık hakkındaki kamu davasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi istendi.

Görüşte, 2 Ocak 2015'te öldüğü anlaşılan sanık Salih Kurter hakkındaki kamu davasının ise ölüm nedeniyle düşürülmesi talep edildi.

Beyanı sorulan Arslan, "Ben bir suç işlemedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Başka suçtan tutuklu Timuroğlu ise savcının görüşüne katılmadığını ifade etti.

Maktul Özbilgin'in mirasçılarının avukatı ile müdahil Danıştayın avukatı beyanda bulunmak, sanık avukatları ise esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme, Arslan'ın tutukluluğunun devamına, sanıklar Timuroğlu, Yıldırım ve Sağır'a ise bulundukları terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Taraflara istedikleri süreyi tanıyan heyet, davayı erteledi.



Muhabir: Barış Kılıç