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Danıştay Başkanı Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu

Yaş haddinden emekliye ayrılacak Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Ferdi Türkten   | 10.03.2020
Danıştay Başkanı Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Yaş haddinden emekliye ayrılacak Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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