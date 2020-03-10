Danıştay Başkanı Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu
Yaş haddinden emekliye ayrılacak Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.
Ankara
Yaş haddinden emekliye ayrılacak Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.