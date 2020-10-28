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Danimarka Büyükelçisi Annan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 28.10.2020
Danimarka Büyükelçisi Annan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Annan, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Annan'ın eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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