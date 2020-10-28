Danimarka Büyükelçisi Annan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Annan, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Annan'ın eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.