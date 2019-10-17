Euro
6.55
Dolar
5.89
BIST 100
93,952.82
Altın
1,486.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn Mehmetçik yerli silahlarla teröristlerin peşinde
logo
Türkiye

Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'da jandarma sualtı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.

Süleyman Elçin   | 17.10.2019
Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya

Jandarma su altı kurtarma ekibi, Antalya'nın Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde, eğitim dalışı yaptı. Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı

Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Taliban'la barış müzakerelerinde girilen açmaz ve Afganistan'ın geleceği
Türk Keneşi’nin 10. yılı: Kazanımlar, sorunlar, beklentiler
UEFA'nın çifte standardı
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi
Refah ülkesi Danimarka'nın mülteci düşmanlığı

Benzer haberler

Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü

Diyalizdeki aşkta buruk mutluluk

'Türkler ringde cesaretlerini gösteriyor'

'Türkler ringde cesaretlerini gösteriyor'
Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı

Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı

Şampiyonu 'kanser' bile yenemedi

Şampiyonu 'kanser' bile yenemedi