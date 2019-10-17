Dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı
Antalya'da jandarma sualtı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.
Antalya
Jandarma su altı kurtarma ekibi, Antalya'nın Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde, eğitim dalışı yaptı. Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı.
Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.