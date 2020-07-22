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Dağcılar 'Türkiye'nin çatısı'ndan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına tepki gösterdi

Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası olması sebebiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanan dağcılar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınayarak "Ermeni işgaline son" pankartı açtı.

Hüseyin Yıldız   | 22.07.2020
Dağcılar 'Türkiye'nin çatısı'ndan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına tepki gösterdi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Iğdır'da faaliyet sürdüren 5 dağcı, Türkiye-Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Iğdır Şubesi'nin desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanmak için yola çıktı. 

Birbirinden zorlu parkurları aşan dağcı grup, 3 gün süren tırmanışın ardından 5 bin 137 metre yüksekliğindeki dağın zirvesine ulaştı.

Dağcılar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınamak ve dünyanın dikkatini buna çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, dağın zirvesinde "Stop Armanian Occupation (Ermeni işgaline son) ve Karabakh Is Azerbaijan (Karabağ Azerbaycan'ındır)" yazılı pankart açtı.

Daha sonra inişe geçen dağcılar, 1 gün sonra Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine ulaştı.

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