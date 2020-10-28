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Cumhuriyet Bayramı, Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayramın konserle kutlanacağını açıkladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 28.10.2020
Cumhuriyet Bayramı, Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlanacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın, Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlanacağını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yarın 19.23'te İstiklal Marşı ile başlayacak Büyük Cumhuriyet Konseri ile bayramın coşkuyla kutlanacağını belirtti.

Fahrettin Altun, Akdeniz'de 97 dalgıçla gerçekleştirilecek özel su altı ışık gösterisinin 97'nci yıl heyecanına eşlik edeceği kaydetti.

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