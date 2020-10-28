Cumhuriyet Bayramı, Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlanacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayramın konserle kutlanacağını açıkladı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın, Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlanacağını bildirdi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yarın 19.23'te İstiklal Marşı ile başlayacak Büyük Cumhuriyet Konseri ile bayramın coşkuyla kutlanacağını belirtti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yarın 19:23’te İstiklal Marşımız’la başlayacak ve canlı yayınlanacak BÜYÜK CUMHURİYET KONSERİ ile coşkuyla kutlayacağız.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 28, 2020
Akdeniz’de 97 dalgıçla özel su altı ışık gösterisi de 97. yıl heyecanımıza eşlik edecek.
Fahrettin Altun, Akdeniz'de 97 dalgıçla gerçekleştirilecek özel su altı ışık gösterisinin 97'nci yıl heyecanına eşlik edeceği kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.