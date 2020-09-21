Euro
8.97
Dolar
7.61
BIST 100
1,103.35
Altın
1,931.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Etimesgut ilçesi Bağlıca Abdurrahim Karakoç ilkokulunda yüz yüze eğitim için okula gelen öğrencilerle bir araya geldi
logo
Türkiye

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan Dimokratia gazetesi hakkında resen soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin yetkilileri hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Kemal Karadağ   | 21.09.2020
Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan Dimokratia gazetesi hakkında resen soruşturma başlattı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren manşeti nedeniyle Yunanistan'da yayın yapan Dimokratia gazetesinin yetkilileri hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başsavcılık, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşet ve haber içeriği nedeniyle gazetenin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 12, 13 ve 299. maddeleri uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çekya'da Kovid-19 nedeniyle Sağlık Bakanı istifa etti
'Lütfen beni entübe edin diyen hastam oldu'
Kovid-19 Çağrı Merkezi ile evde test ve tedavi imkanı
Türkiye, Kovid-19 pandemisinde uyguladığı online terapiyle dünyaya örnek oluyor
Salgında 'ruhsal türbülans' uyarısı

Benzer haberler

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan Dimokratia gazetesi hakkında resen soruşturma başlattı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunan Dimokratia gazetesi hakkında resen soruşturma başlattı

Moria'da sığınmacıların büyük bölümü kampa yerleştirildi

BBP Genel Başkanı Destici: Türkiye Cumhurbaşkanı'na söylenen söz Türk milletine söylenmiştir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunan gazetesine tepki
AB, Türkiye ile diyaloğu tercih ediyor

AB, Türkiye ile diyaloğu tercih ediyor
Hukuk ve hakkaniyete karşı reel politik: AB'nin Doğu Akdeniz'de dökülen makyajı

Hukuk ve hakkaniyete karşı reel politik: AB'nin Doğu Akdeniz'de dökülen makyajı