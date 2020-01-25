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Elazığ'da deprem
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Cumhurbaşkanlığından 'deprem yardımları AFAD koordinesinde ulaştırılsın' uyarısı

Cumhurbaşkanlığından, deprem bölgesine yardımların AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önemi vurgulanarak, bunun için "0 312 258 23 23" numaralı telefonun aranması istendi.

Cankut Taşdan   | 25.01.2020
Cumhurbaşkanlığından 'deprem yardımları AFAD koordinesinde ulaştırılsın' uyarısı

Ankara

Cumhurbaşkanlığının resmi twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarınca yapılacak yardımların AFAD koordinesinde yürütüldüğü hatırlatılarak, "Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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