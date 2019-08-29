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Cumhurbaşkanlığında Ergene Havzası ve Meriç Nehri toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilgili bakan ve bürokratların katılımıyla Ergene Havzası ve Meriç Nehri Toplantısı yapıldı.

Mümin Altaş   | 29.08.2019
Cumhurbaşkanlığında Ergene Havzası ve Meriç Nehri toplantısı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında ilgili bakan ve bürokratların katılımıyla Ergene Havzası ve Meriç Nehri Toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve ilgili bürokratlar katıldı.

Toplantıda, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nda gelinen son durum değerlendirildi, yürütülmekte olan projelerin bir an önce bitirilmesi için kararlar alındı.

Bölgedeki mevcut organize sanayi bölgelerinin derin deşarj sistemine bağlanması için gerekli altyapı çalışmalarının bitirilmesi ve havzadaki hava, su ve toprak kirliliğiyle ilgili denetim ve etkili takip yapılmasının kararlaştırıldığı toplantıda, Meriç Nehri'nde yaşanan taşkınların önlenmesi için alınacak yeni tedbirler de görüşüldü.

Toplantıda, Meriç'te yaşanan taşkınların önlenmesi için Yunanistan ve özellikle Bulgaristan ile iş birliğinin daha etkin hale getirilmesi konusunda mutabık kalındı.

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