Cumhurbaşkanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanlığı'nın kutlama paylaşımında, "Türk Hava Kuvvetleri'nin 109. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Istanbul
Cumhurbaşkanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'nin 109. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Türk Hava Kuvvetlerimizin 109. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. pic.twitter.com/Gcdf7uiojv— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 1, 2020
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetleri'nin 109. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.