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Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verilen destek ve misyonlara katılıma ilişkin sürelerin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sinan Uslu   | 01.10.2020
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği destek ile Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin sürelerin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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