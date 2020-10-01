Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon, Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verilen destek ve misyonlara katılıma ilişkin sürelerin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.
TBMM
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