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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan umreden dönenlerle ilgili karantina açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, umreden dönen vatandaşların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve yurtlarda karantinaya alındığını bildirdi.

Mümin Altaş   | 15.03.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan umreden dönenlerle ilgili karantina açıklaması

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönen vatandaşların karantinaya alınmasına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir." ifadelerini kullandı.

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