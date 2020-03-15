Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan umreden dönenlerle ilgili karantina açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, umreden dönen vatandaşların sağlık kontrollerinin yapıldığını ve yurtlarda karantinaya alındığını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umreden dönen vatandaşların karantinaya alınmasına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.