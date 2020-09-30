Euro
9.10
Dolar
7.77
BIST 100
1,135.67
Altın
1,886.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da “Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu” toplantısına katılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin vurulma anının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'a cevap: Ermenistan'dan da işgale son vermesini ister miydiniz?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD başkan adayı Biden'ın sosyal medya paylaşımına, "Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz? Yoksa sadece Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına boyun mu eğerdiniz?" sorularıyla tepki gösterdi.

Emel Gözellik   | 30.09.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'a cevap: Ermenistan'dan da işgale son vermesini ister miydiniz?

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD başkan adayı Joe Biden'ın Dağlık Karabağ ile ilgili sosyal medya paylaşımına, "Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz? Yoksa sadece Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına boyun mu eğerdiniz?" sorularıyla tepki gösterdi.

Kalın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Dağlık Karabağ'da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi, Ermeni ve Azeri liderleri derhal gerilimi düşürmeye çağırmalı. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını talep etmeli." şeklinde değerlendirmede bulunan Biden'a cevap verdi.

Kalın, Biden'a "Ermenistan'dan da işgale son vermesini ister miydiniz? Yoksa sadece Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına teslim mi olurdunuz?" sorularıyla yanıt verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunlu olacak
İran'da Kovid-19'daki artış nedeniyle hastanelerde yer kalmadı
Neslihan hemşirenin polis eşinin başındaki en zor nöbeti
'Bu kadar çok ölümün olduğu bir hastalıkla daha önce karşılaşmadık'
Kovid-19'un tüketici davranışlarında dönüşümler yaratması bekleniyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'a cevap: Ermenistan'dan da işgale son vermesini ister miydiniz?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'a cevap: Ermenistan'dan da işgale son vermesini ister miydiniz?

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

ABD'de başkan adayları Trump ile Biden canlı yayında karşı karşıya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü
ABD'de ilk canlı yayın öncesinde adayların talepleri gündemde

ABD'de ilk canlı yayın öncesinde adayların talepleri gündemde
Ermenistan, sivillere yönelik saldırılarda PKK/YPG'li teröristleri kullanıyor

Ermenistan, sivillere yönelik saldırılarda PKK/YPG'li teröristleri kullanıyor