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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avusturya Uyum Bakanı Raab'a ironik cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasında bulunan Avusturya Uyum Bakanı Raab'a "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." karşılığını verdi.

Özcan Yıldırım   | 01.09.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avusturya Uyum Bakanı Raab'a ironik cevap

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasında bulunan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." karşılığını verdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Raab'ın, Türkiye'nin Avusturya'daki Türk kökenlileri etki alanına alıp bu ülkeyi bölmek istediği iddialarını içeren habere yer verdi.

Metne cevap olarak "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." yazan Kalın, paylaşımın sonunda gülen yüz emojileri de kullandı.

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