Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avusturya Uyum Bakanı Raab'a ironik cevap
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasında bulunan Avusturya Uyum Bakanı Raab'a "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." karşılığını verdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasında bulunan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." karşılığını verdi.
Sadece Avusturya’yı mı?— Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 1, 2020
Ne ayıp...😃😃😃 pic.twitter.com/eWIO8pYTd2
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Raab'ın, Türkiye'nin Avusturya'daki Türk kökenlileri etki alanına alıp bu ülkeyi bölmek istediği iddialarını içeren habere yer verdi.
Metne cevap olarak "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." yazan Kalın, paylaşımın sonunda gülen yüz emojileri de kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.