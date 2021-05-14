Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a 'İsrail bayrağı' tepkisi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektiren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a tepki gösterdi.
Ankara
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa'nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir." ifadelerini kullandı.
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Austrian PM has Israeli flag hoisted on top of Austrian Prime Ministry to support Israel.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 14, 2021
This is what encourages Israel to continue its attacks on Palestinian people. I hope those Austrians and Europeans with a sense of reason and morality will reject this disgraceful politics. https://t.co/u2Uvfgr18A