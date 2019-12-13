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Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Senatosunun kararına kınama

İbrahim Kalın, ABD Senatosunun Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin "Yok hükmündeki bu karar, siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir" dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.12.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Senatosunun kararına kınama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD Senatosunun çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir."

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