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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ülkemizin güvenliği için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı, Türk ordusu hakkındaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Enes Kaplan   | 29.11.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ülkemizin güvenliği için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalında söylediği sözlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Sözcü Kalın, paylaşımında, "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

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