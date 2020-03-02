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Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'nin yapabileceklerinin sınırı var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Esed rejimi saldırıları nedeniyle Suriye'den kaçanlarla ilgili Avrupa ülkelerinin "Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu." yaklaşımı içinde olduklarını, Türkiye'nin yapabileceklerinin sınırı olduğunu söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 02.03.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'nin yapabileceklerinin sınırı var

Ankara

İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki bir haberde, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana 3,7 milyon Suriyeliyi kabul eden Türkiye'nin artan baskı altında olduğu ve yaklaşık 500 bin kişinin İdlib'deki çatışmalardan sonra Türkiye sınırına yığıldığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerle ilgili haberde görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, krizin büyüdüğünü ve giderek kötüleştiğini vurguladı.

Kalın, "Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada. Can sıkıcı olan bu. Birçok Avrupa ülkesinin yaklaşımı şöyle görünüyor: Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu. Biz elimizden gelenin en iyisini elimizdeki imkanlarla yapmaya çalışacağız. Ancak yapabileceğimizin bir sınırı var." ifadesini kullandı. 

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