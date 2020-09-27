Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınadı.
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) September 27, 2020
Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.
Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini, barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Kalın, "Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir. Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.