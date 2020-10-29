Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa'da Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki saldırıyı şiddetle kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şunları kaydetti:
"Nice'deki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına başsağlığı diliyoruz. Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.