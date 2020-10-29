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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi” açılış programında konuşuyor.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa'da Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin, "Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.10.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz

Ankara

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'daki saldırıyı şiddetle kınayan ve Fransız halkına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

"Nice'deki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşen menfur terör saldırısını kınıyor, Fransız halkına başsağlığı diliyoruz. Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz."

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