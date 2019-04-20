Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Bayrağımız özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 20.04.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Bayrağımız özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonuna ilişkin paylaşımda bulundu. Mesajında Türk Bayrağı görseline de yer veren Kalın, şunları kaydetti:

"Irak sınırında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Bayrağımız özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır

'Türkiye'nin NATO'daki konumunun sorgulanmasına müsaade etmeyiz'

'Tehdit ve yaptırımlar hiçbir olumlu sonuç vermeyecek'

'ABD'nin Türkiye'yi kaybetmeyi göze alabileceğine inanmıyorum'

'ABD'nin Türkiye'yi kaybetmeyi göze alabileceğine inanmıyorum'
'Tarihi gerçekleri yok sayan, yeni husumet tohumları eken bir karar'

'Tarihi gerçekleri yok sayan, yeni husumet tohumları eken bir karar'
Kalın'dan Netanyahu'nun Batı Şeria beyanına tepki

Kalın'dan Netanyahu'nun Batı Şeria beyanına tepki