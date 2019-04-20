Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Bayrağımız özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Bayrağımız özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonuna ilişkin paylaşımda bulundu. Mesajında Türk Bayrağı görseline de yer veren Kalın, şunları kaydetti:
"Irak sınırında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Teröristler ve destekçileri mutlaka kaybedecek. Bayrağımız özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek."
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