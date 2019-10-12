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Barış Pınarı Harekatı Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Şanlıurfa’da sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu sahada inceledi.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.10.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremez

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin mücadelesinin sivillere veya Kürtlere değil, terör örgütlerine karşı olduğunu vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi sözde uyaran, kınayan ve yaptırımlarla tehdit edenlere hatırlatırız; koalisyonun operasyonlarında Rakka'da tahminen 1600 ile 3 bin 800, Musul'da 9 bin ile 11 bin arasında sivil öldürüldü. Şantajlar ve tehditler, Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır."

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