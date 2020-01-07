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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması." dedi.

Barış Gündoğan   | 07.01.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor." dedi.

Kalın, ABD-İran gerginliğine ilişkin, şunları söyledi:

"Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak. Herkesin aklıselimle, sükunetle hareket etmesi gerekiyor. Bu çağrımızı yenilemeye devam edeceğiz.

Bizim bu noktada 'arabulucu olalım' gibi bir beklentimiz, talebimiz, yahut iddiamız yok. Türkiye hem ABD ile hem İran'la konuşabilen birkaç ülkeden birisi, belki de en önemlisi."

Libya'da önceliğin çatışmaların bir an önce durması ve bir ateşkes olması olduğunu belirten Kalın, "Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan bir kınama dahi çıkmamaktadır."" diye konuştu.

Kalın, "Esed rejimi konusunda pozisyonumuz açık. Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfısını yitirdiğini görüyoruz." dedi.

İÜ'deki yemek eylemi konusunda Kalın, "Bu konuda zaman kaybı olduğu anlaşılıyor, o görüntülerin ortaya çıkmaması sağlanabilirdi. Eski uygulama aynen devam edecek." şeklinde konuştu. 

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