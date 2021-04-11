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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır

Mehmet Tosun   | 11.04.2021
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklediğini belirtti.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır." ifadesini kullandı.

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