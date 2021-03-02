Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İnsan Hakları Eylem Planı yeni anayasa yolunda atılmış kritik bir adımdır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin "İnsan Hakları Eylem Planı, yeni anayasa yolunda atılmış kritik bir adımdır." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
İbrahim Kalın, paylaşımında, "Özgür Birey, Güçlü Toplum: Daha Demokratik bir Türkiye vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı, yeni anayasa yolunda atılmış kritik bir adımdır. Türkiye, 2023'e demokratik ve özgürlükçü bir anayasayla girecek irade ve vizyona sahiptir." değerlendirmesini yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.