ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in mesnetsiz şekilde gözaltına aldığı Ebru Özkan'ın Türkiye'ye döneceğini belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özkan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi.

Kalın, Twitter hesabından, "İsrail'in mesnetsiz bir şekilde gözaltına aldığı Ebru Özkan kardeşimiz ülkemize dönüyor. Cumhurbaşkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu süreçteki metin duruşundan dolayı kendisini tebrik ediyor, geçmiş olsun diyorum." paylaşımında bulundu.

Muhabir: Özcan Yıldırım