ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki ABD heyeti ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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"Türkiye üzerine düşeni yerine getiriyor"

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "Kürtler de dahil olmak üzere Suriye'de hiçbir sivilin canı ve malının zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yerine getiriyor, getirecek." dedi.

"Net şekilde ayrılması gerektiğini ifade ettik"

Kalın, şöyle devam etti:

"Suriye Kürtleri ile PKK terör örgütü ve onun Suriye kolu olan YPG ve PYD'nin birbirine karıştırılması, adeta bunların aynı şeymiş gibi bir cümle içerisinde kullanılmasına Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimiz tepkimizi verdik. Bugünkü görüşmede de bunların birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini ifade ettik."

"Çekilme süreci etraflı şekilde ele alındı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararından duyulan memnuniyeti ifade eden Kalın, şunları kaydetti:

"Sayın Trump'ın çekilme kararından memnuniyet duyuyoruz fakat bunun nasıl olacağı, geriye nasıl bir yapının bırakılacağı, özellikle dağıtılan ağır silahların ne olacağı, oradaki Amerikan askeri üslerinin ve lojistik merkezlerinin akıbeti gibi konuların da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu toplantıda bu bahisleri etraflı bir şekilde ele aldık. Çekilme sürecinin PYD/YPG dahil olmak üzere terör örgütlerine ya da başka unsurlara yeni fırsat alanı yaratmasına izin vermemeliyiz."

Çekilme sürecini değerlendiren Kalın, "İlgili birimler konuyu, sahadaki çekilme sürecini, mahiyetini, geride bırakılacak tabloyu detaylı şekilde ele alacak." dedi.

"Kürtler zarar görecek' argümanları PKK propogandasıdır"

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlarına da değinen Kalın, "Türkiye girince Kürtleri katledecek, Kürtler zarar görecek gibi argümanlar PKK propagandasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Erdoğan'ın randevu sözü yoktu"

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolton'la olası görüşmesine ilişkin soruya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli bir randevu sözü yoktu." yanıtını verdi. Kalın, Boltan'a verdiği iki dosyadan birinin YPG/PYD terör örgütünün Suriye'de işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleriyle ilgili olduğunu belirtti.

"Fırat'ın doğusunun temizlenmesi bu şarta bağlı"

Çekilme sürecinin detaylarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kalın, şunları kaydetti:

"Asıl önemli olan buradan çekilirken geride neyin nasıl bırakılacağı, silahların toplanıp toplanmayacağı, oradaki Amerikan üslerinin akıbetinin ne olacağı ve ABD'nin artık kendileri için de ciddi bir maliyet haline gelen YPG ile angajmanlarını ne zaman ve ne şekilde sonlandıracağı meseleleridir. Fırat'ın doğusunun terör unsurlarından ve tehditlerinden bütünüyle temizlenmesi de elbette bu şarta bağlıdır."