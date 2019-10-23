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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Avrupa, askerlerimize müteşekkir olmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, "Avrupa, askerlerimize müteşekkir olmalı." ifadesini kullandı.

Aynur Ekiz   | 23.10.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Avrupa, askerlerimize müteşekkir olmalı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Avrupa, askerlerimize müteşekkir olmalı. İdlib'de sivilleri askerimiz koruyor, bölgenin güvenliğinde anahtar rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan Deutsche Welle'ye verdiği röportajı paylaşarak, "Avrupa, askerlerimize müteşekkir olmalı. İdlib'de sivilleri askerimiz koruyor. Kuzey Suriye'de teröre ve ayrılıkçı siyasete darbe vuruyor. Mültecileri ve sivilleri koruyor. Bölgenin güvenliğinde anahtar rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Askerlerimiz çok tehlikeli ama önemli bir görev yapıyor"

Kalın, 21 Ekim'de Deutche Welle'de yayımlanan röportajda, Amerikalılarla varılan mutabakata işaret ederek, anlaşmanın ilk aşamasının askeri harekata ara verilmesi, ikinci aşamasının YPG/PKK'lı teröristler bölgeden çekildiklerinde harekata son verilmesini kapsadığını belirtti. 

Bu harekatın iki hedefinin bulunduğunu aktaran Kalın, "İlki, burayı teröristlerden temizlemekti. İkincisi de sığınmacıların evlerine dönmesini sağlamaktı. Bu çerçevede memleketleri olan kent ve kasabalara dönmeleri için gerekli olan uygun koşulları yaratmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, bu harekatın bir işgal ve uluslararası hukukun ihlali olduğuna yönelik iddiasına yanıt veren Kalın, şunları kaydetti:

"Tam aksine, askerlerimizin bölgedeki mevcudiyeti ilk olarak Suriye'de siyasi sürecin devamlılığı açısından, ikinci olaraksa Suriyeli mülteciler ve yerinden edilen kişilerin korunması açısından bir garanti, bir güvencedir. Avrupalı dostlarımız askerlerimizin bu çok tehlikeli ama önemli görevi yapıyor oluşuna müteşekkir olmalıdır."

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