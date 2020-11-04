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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 14 uzman yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 14 savunma sanayisi uzman yardımcısı alımı için sınav açtı.

Arife Yıldız Ünal   | 04.11.2020
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 14 uzman yardımcısı alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında (SSB), istihdam edilmek üzere, sözlü sınav yöntemiyle 14 savunma sanayisi uzman yardımcısı alınacak.

Adaylar başvurularını, 19 Kasım'a kadar kurumun internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurarak yapacak. Giriş sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların bilgileri, sınavın yeri, tarihi ve saatleri de kurumun sitesinden duyurulacak. Sınavda başarılı olanlar, SSB tarafından kendilerine bildirilen sürede Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına başvuracak.


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