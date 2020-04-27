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Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Andaç Hongur   | 27.04.2020
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

İstanbul

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 14.50'de başladı. 

Toplantı, beşinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

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