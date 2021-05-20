Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği 'Şehit Diplomatlar Sergisi' New York'ta açıldı
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi"nin, bugün ABD'nin New York kentinde açıldığını bildirdi.
Ermeni terör örgütlerinin hain saldırıları sonucu şehit olan diplomatlarımız ve ailelerine adadığımız, @iletisim Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen, Şehit Diplomatlar Sergisi; Los Angeles, İstanbul ve Washington’dan sonra bugün New York’ta... pic.twitter.com/jLkJHP55zF— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 20, 2021
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermeni terör örgütlerinin hain saldırıları sonucu şehit olan diplomatlarımız ve ailelerine adadığımız, İletişim Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen Şehit Diplomatlar Sergisi, Los Angeles, İstanbul ve Washington'dan sonra bugün New York'ta." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.