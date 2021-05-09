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Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin farklı köşelerinden aşı hikayelerini, 8 bölümden oluşan "Bu Topraklara Aşık" adlı dörder dakikalık kısa film serisinde topladı.

Özcan Yıldırım   | 09.05.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların koronavirüs aşısı olma hikayelerini filmleştirdi

Ankara

Film serisinde, Türkiye'nin sağlık sisteminin gücü, ülkenin dört bir yanında süren ve Kovid-19 ile mücadelenin en önemli ayaklarından birini oluşturan aşılama çalışmaları üzerinden anlatıldı.

Van'da yaşayan Abdullah Adıgüzel'in, Kovid-19 aşısı olma hikayesini anlattığı serinin ilk filmi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından paylaşıldı.

Altun, paylaşımında, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla, Edirne'den Kars'a kadar her şehre, aynı gayret ve samimiyetle ulaştıklarını belirterek, "Van'da yaşayan Abdullah Adıgüzel amcamızın da dediği gibi 'Başka Türkiye yok.' Allah devletimizi daim, milletimizi her daim aziz eylesin." ifadelerini kullandı.

Sağlık hizmetleri en ücra yerlere kadar ulaşıyor

"Bu Topraklara Aşık" adlı film serisinde, Erzurum, Sivas, Van ve Tunceli'nin köylerindeki vatandaşların aşı olma hikayelerine, kendilerinin anlatımıyla yer verildi.

Türkiye'nin en ücra köylerine bile sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve kusursuz bir sistemle ulaştırıldığı vurgulanan film serisinde, aşılama sırası gelmiş 60 yaş üstü insanların aşı serüvenleri, yaşadıkları mekanlar, köyler ve aile ortamları ekseninde aktarıldı.

Yabancılar da Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü anlattı

Seride ayrıca, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Antalya'ya yerleşerek, bu bölgelerde uzun yıllardır yaşayan ve aşı sırası gelen yabancılar da Türkiye'nin sağlık sisteminin gücünü ve yetkinliğini dile getirdi.

Özellikle Balıkesir, İzmir, Muğla ve Antalya'ya yerleşen İtalyan, Alman, İngiliz ve Yunan çiftlerin, kendi ülkeleri ile Türkiye'nin sağlık sistemini objektif olarak karşılaştırdıkları seride, yabancıların Türk sağlık sistemine ilişkin olumlu değerlendirmeleri de yer aldı.

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