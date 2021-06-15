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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Osmaniye'de

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Osmaniye'de ziyarete açıldı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 15.06.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Osmaniye'de

Osmaniye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş, Devlet Bahçeli Meydanı'nda konuşlanan tırın açılışında gazetecilere bilgi verdi.

Tırın, 52 hafta boyunca 52 ilde vatandaşların ziyaretine açılacağını dile getiren Keleş, "Bazı illerimizde dijital çadırlarımız var ve buralarda çeşitli programlar yapılıyor. Çadırlarımızın olmadığı illere de dijital tırımızla ulaşıyoruz. Tırımız, 52 ilimizi 52 hafta boyunca gezecek. 18'inci durağımız Osmaniye oldu. Bundan sonra da Gaziantep iline geçecek." dedi.

Keleş, dijital tır projesiyle kültürel değerlerin öne çıkarılmasının amaçlandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu dijital tırımızda insansız hava aracımız Bayraktar 2 ile Fatih sondaj gemimizin tanıtımını da yapıyoruz. Vatandaşlarımız arasında merak edenler burada Fatih sondaj gemimizin neler yaptığını görebilecekler. Ayrıca Bayraktar 2 ile hazırlanan oyun içerisinde kısa bir uçuş yapıp dijital uçuş sertifikası alabilecekler."

Konuşmaların ardından katılımcılar tırı gezdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 18 Haziran'a kadar 12.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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