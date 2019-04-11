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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun: Ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı 'Anma Günü' ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.04.2019
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun: Ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneği

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı 'Anma Günü' ilan etmesinin ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneği olduğunu belirtti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı 'Anma Günü' ilan etmesi ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneğidir." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun ayrıca paylaşımında Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına da yer verdi.

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