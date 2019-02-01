Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "ABD, Türkiye’ye rağmen adım atmanın daha maliyetli olduğunu ne kadar hızlı kavrarsa kendisi için o kadar iyi olur. Zira Türkiye hiçbir alanda alternatifsiz değildir." dedi.

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD, Türkiye’ye rağmen adım atmanın Türkiye’nin beklentilerini karşılayarak iş yapmaktan daha maliyetli olduğunu ne kadar hızlı kavrarsa kendisi için o kadar iyi olur. Zira Türkiye hiçbir alanda alternatifsiz değildir." dedi.

Altun, "Türkiye, her türlü terör koridoru oluşturma girişimleri karşısında hiçbir tehdide aldırmadan yine kendi göbeğini kendi kesecektir." diye konuştu.

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