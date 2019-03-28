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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Onlara güveniyoruz, var olsunlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Gençlik bizim için her şey. Onları yalnız bırakmayacağız.' Her biri ayrı bir cevher. Onlara güveniyoruz, var olsunlar." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 28.03.2019
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Onlara güveniyoruz, var olsunlar

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Gençlik bizim için her şey. Onları yalnız bırakmayacağız.' Her biri ayrı bir cevher. Onlara güveniyoruz, var olsunlar." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, Atakule'de gençlerle bir araya gelip onların sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu paylaştı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Gençlik bizim için her şey. Onları yalnız bırakmayacağız.' Her biri ayrı bir cevher. Onlara güveniyoruz, var olsunlar." ifadelerine yer verdi.

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