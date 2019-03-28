Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Onlara güveniyoruz, var olsunlar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Gençlik bizim için her şey. Onları yalnız bırakmayacağız.' Her biri ayrı bir cevher. Onlara güveniyoruz, var olsunlar." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Gençlik bizim için her şey. Onları yalnız bırakmayacağız.' Her biri ayrı bir cevher. Onlara güveniyoruz, var olsunlar." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan ‘ın dediği gibi “Gençlik bizim için her şey. Onları yalnız bırakmayacağız.”— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 28 March 2019
Her biri ayrı bir cevher. Onlara güveniyoruz. Varolsunlar pic.twitter.com/1acdPZZBk1
Altun, Twitter hesabından, Atakule'de gençlerle bir araya gelip onların sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu paylaştı.
Fahrettin Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Gençlik bizim için her şey. Onları yalnız bırakmayacağız.' Her biri ayrı bir cevher. Onlara güveniyoruz, var olsunlar." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.