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Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında resmi geçit töreni düzenleniyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Hepimizin huzurla yaşayacağı evimizdir Cumhuriyet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhuriyet, sarsılmaz bir inançtır. Vatan için nice zorluklara meydan okuyan kararlılıktır. Hepimizin huzurla yaşayacağı evimizdir Cumhuriyet." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.10.2020
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Hepimizin huzurla yaşayacağı evimizdir Cumhuriyet

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından, "Cumhuriyet, sarsılmaz bir inançtır. Vatan için nice zorluklara meydan okuyan kararlılıktır. Hepimizin huzurla yaşayacağı evimizdir Cumhuriyet. Cumhuriyet fazilettir, nice zorluklar sonucu hak edilmiş bir zaferdir Cumhuriyet. Yaşasın Büyük Türkiye Cumhuriyeti." mesajını paylaştı.

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