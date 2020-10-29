Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Hepimizin huzurla yaşayacağı evimizdir Cumhuriyet
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhuriyet, sarsılmaz bir inançtır. Vatan için nice zorluklara meydan okuyan kararlılıktır. Hepimizin huzurla yaşayacağı evimizdir Cumhuriyet." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından, "Cumhuriyet, sarsılmaz bir inançtır. Vatan için nice zorluklara meydan okuyan kararlılıktır. Hepimizin huzurla yaşayacağı evimizdir Cumhuriyet. Cumhuriyet fazilettir, nice zorluklar sonucu hak edilmiş bir zaferdir Cumhuriyet. Yaşasın Büyük Türkiye Cumhuriyeti." mesajını paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.