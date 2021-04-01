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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın kartı yönetmenliğinin bazı maddelerinin Danıştay tarafından iptaline ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Mümin Altaş   | 01.04.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceğiz

Ankara

Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladıklarını vurgulayan Fahrettin Altun, "Görevde olduğumuz müddetçe 'gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler." ifadelerini kullandı.

Altun, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bir an düşünün. Herhangi bir Batı ülkesinde mütemadiyen DEAŞ propagandası yapan bir kişiye 'basın kartı' verilir mi? 'Ama ben gazeteciyim' diye yırtınsa sonuç alabilir mi? Hayır! Ama bize gelince, devletin PKK veya FETÖ propagandası yapanları 'gazeteci' olarak tanıması isteniyor! Buna itiraz ediyoruz. Bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Terör örgütlerinin, onların hami ve iş birlikçilerinin oluşturmaya çalıştığı şiddet ortamına teslim olmuyoruz. Demokrasinin de, ifade ve basın özgürlüğünün de birinci düşmanı terör örgütleridir. Haklı mücadelemiz sürecek."

aşladıklarını vurgulayan Fahrettin Altun, "Görevde olduğumuz müddetçe 'gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler." ifadelerini kullandı.

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