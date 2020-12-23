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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Can Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından hüküm giyen Can Dündar'ın faaliyetlerinin gazetecilik bağlamında değerlendirilemeyeceğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 23.12.2020
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Can Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık Can Dündar'ın 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz."

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