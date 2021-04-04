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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "15 Temmuz'a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.04.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İletişim Başkanlığının binasının ışıkları yanan fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'a 103 gün kala 103 hadsizin verdiği mesaj ayaklarımızın altındadır. Bu topraklarda son sözü aziz milletimiz söyler. Bu ışıklar antidemokratik her girişim ve niyete karşı aziz milletimiz için hiç sönmeden yanacaktır. Görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz."

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