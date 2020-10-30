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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bu hassas dönemde tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 30.10.2020
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bu hassas dönemde tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Altun, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası provokatif paylaşım ve açıklamalara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Acımız bir, hüznümüz bir. 83 milyon tek yürek, tüm dualarımız İzmir'imiz için. Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir. Medyamızdan beklentimiz, bu provokatörlere alan açmamalarıdır. Birliğimiz daim olsun."

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