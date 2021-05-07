Euro
9.99
Dolar
8.29
BIST 100
1,427.73
Altın
1,815.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tüm radyo çalışanlarının Radyo Günü'nü kutladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.05.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki radyo yayıncılığının 94 yıl önce 6 Mayıs'ta yapılan anonsla başladığını anımsatarak, "Aziz milletimizi yıllardır hakikatle buluşturmak için büyük bir özveriyle çalışan radyolarımız hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi oldu. Tüm radyo çalışanlarımızın Radyo Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İçişleri Bakanı Soylu: Tam kapanmanın etkilerini bugünden itibaren göreceğiz
Pfizer ve BioNTech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere Kovid-19 aşısı sağlayacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Almanya, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı çıktı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

Twitter, daha önce hesabını kapattığı Trump'ın açıklamalarını yayımlayan hesabı askıya aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İşçilerimiz emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısıtlamaları dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz
Amazon'un satışları ilk çeyrekte yüzde 44 arttı

Amazon'un satışları ilk çeyrekte yüzde 44 arttı

UEFA siber istismara karşı Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek

UEFA siber istismara karşı Facebook, Twitter ve Instagram'ı boykot edecek