Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden vatandaşlara 'veri güvenliği' uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden, koronavirüsle ilgili alınan 4 bine yakın alan adının yüzde 8'inin zararlı içerik barındırdığı belirtilerek, kişisel bilgilere ulaşılan zararlı internet sitelerine karşı vatandaşlar uyarıldı.
Ankara
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin, Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, bu yıl koronavirüsle ilgili 4 bine yakın alan adı alındığı, bunlardan yüzde 8'inin zararlı içerik barındırdığı bildirildi.
Zararlı internet siteleri üzerinden oltalama tekniğiyle kişisel bilgilerin çalınabileceği belirtilen paylaşımda, "Bu sitelere ve kısa mesajla iletilen bağlantılara dikkat edin. Sadece resmi kaynakları takip ederek önleminizi alın." uyarısı yapıldı.
Bu yıl Koronavirüsle ilgili 4000'e yakın alan adı alındı. Zararlı sitelerin oltalama tekniği ile bilgilerinizi çalabileceğini unutmayın. Bu sitelere ve kısa mesajla iletilen bağlantılara dikkat edin. Sadece resmî kaynakları takip ederek önleminizi alın. @AliTahaKoc #DijitalTR pic.twitter.com/dD3nu4RSC0— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) April 2, 2020
Paylaşımda yer alan videoda da zararlı internet siteleri üzerinden kişisel verilere ulaşmaya çalışanların kullandığı yöntemler anlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.