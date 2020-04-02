Euro
7.22
Dolar
6.62
BIST 100
89,510.88
Altın
1,612.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden vatandaşlara 'veri güvenliği' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden, koronavirüsle ilgili alınan 4 bine yakın alan adının yüzde 8'inin zararlı içerik barındırdığı belirtilerek, kişisel bilgilere ulaşılan zararlı internet sitelerine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Serdar Açıl   | 02.04.2020
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden vatandaşlara 'veri güvenliği' uyarısı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin, Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, bu yıl koronavirüsle ilgili 4 bine yakın alan adı alındığı, bunlardan yüzde 8'inin zararlı içerik barındırdığı bildirildi.

Zararlı internet siteleri üzerinden oltalama tekniğiyle kişisel bilgilerin çalınabileceği belirtilen paylaşımda, "Bu sitelere ve kısa mesajla iletilen bağlantılara dikkat edin. Sadece resmi kaynakları takip ederek önleminizi alın." uyarısı yapıldı.

Paylaşımda yer alan videoda da zararlı internet siteleri üzerinden kişisel verilere ulaşmaya çalışanların kullandığı yöntemler anlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Drogba'dan 'aşı' tepkisi: Afrika bir test laboratuvarı değildir
Tedarik zincirinde yer alanlara şehirler arası seyahatte 'sağlık kontrolü' şartıyla kolaylık sağlanacak
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi
Irak ve Tunus'ta koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor

Benzer haberler

Trabzon'a gelen herkese 14 gün evlerinde karantina uygulanacak

Trabzon'a gelen herkese 14 gün evlerinde karantina uygulanacak

Drogba'dan 'aşı' tepkisi: Afrika bir test laboratuvarı değildir

Galatasaraylı futbolcu Lemina: Kovid-19 testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden vatandaşlara 'veri güvenliği' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden vatandaşlara 'veri güvenliği' uyarısı
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi
BDDK’dan bankacılık operasyonlarına kolaylık

BDDK’dan bankacılık operasyonlarına kolaylık