Cumhurbaşkanlığı Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kutladı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kutlandı.
Ankara
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kutlandı.
Yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olarak İstiklal mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyoruz. https://t.co/tyj6G5GlIS pic.twitter.com/1MHEha4Unb— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 13, 2019
Ankara Kalesi'nin fotoğrafının da kullanıldığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olarak İstiklal mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.