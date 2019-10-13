Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medya mensupları ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kutladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kutlandı.

Aylin Sırıklı   | 13.10.2019
Cumhurbaşkanlığı Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kutladı

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca, Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kutlandı.

Yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.

Ankara Kalesi'nin fotoğrafının da kullanıldığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olarak İstiklal mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü kutladı

İngiliz havayolu şirketinden kapasite artışı kararı

Twitter'dan 'kişisel veri paylaşımı' özrü

'Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir'

'Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir'
'TSK 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır'

'TSK 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır'
Trump'ın Twitter'daki Türkiye mesaisi

Trump'ın Twitter'daki Türkiye mesaisi