Euro
9.36
Dolar
7.95
BIST 100
1,150.49
Altın
1,893.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Oktay'dan, Erdoğan'ın 'Eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımına destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır." ifadesini kullandı.

Abdullah Yasin Güler   | 09.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Oktay'dan, Erdoğan'ın 'Eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımına destek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Eğilmedik, eğilmeyiz" paylaşımına destek veren Oktay, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: 

"Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır. Herkes bilmelidir ki, köklü tarihinde eğilmek olmayan bu milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sesi gür, başı dik yalnızca milletine yaslanır ve ancak Allah'ın huzurunda eğilir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 18 bin 129 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 1615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 58 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Oktay'dan, Erdoğan'ın 'Eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımına destek

Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Oktay'dan, Erdoğan'ın 'Eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımına destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'in incisi Maraş, Ada'da barış ve refahın simgesi olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzel Maraş'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz

'Ermenistan'ın Gence şehrinde sivilleri hedef alması insanlık suçudur'

'Ermenistan'ın Gence şehrinde sivilleri hedef alması insanlık suçudur'
'Yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum'

'Yeni yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Parsel ve binalara ait verileri okunması kolay haritalarla kullanıma açıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Parsel ve binalara ait verileri okunması kolay haritalarla kullanıma açıyoruz