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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yazar Asım Gültekin için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yazar Asım Gültekin için taziye mesajı paylaştı.

İsa Toprak   | 23.07.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yazar Asım Gültekin için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden yazar Asım Gültekin için taziye mesajı paylaştı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eğitimci, yazar, mütefekkir Asım Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Gençlerin abisi, gönül insanı ve gerçek bir dava adamıydı.‬ Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.


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