Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yazar Asım Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yazar Asım Gültekin için taziye mesajı paylaştı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden yazar Asım Gültekin için taziye mesajı paylaştı.
Eğitimci, yazar, mütefekkir Asım Gültekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Gençlerin abisi, gönül insanı ve gerçek bir dava adamıydı.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 22, 2020
Gültekin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eğitimci, yazar, mütefekkir Asım Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Gençlerin abisi, gönül insanı ve gerçek bir dava adamıydı. Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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