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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mersin'in Tarsus ilçesinde, şarampole devrilen midibüste şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç'a rahmet diledi.

Abdullah Yasin Güler   | 28.11.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin Tarsus’ta meydana gelen araç kazasında şehit olan kahraman polis memurumuz Ömer Faruk Tekağaç'a Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatımıza sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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