Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Mersin'in Tarsus ilçesinde, şarampole devrilen midibüste şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç'a rahmet diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin Tarsus’ta meydana gelen araç kazasında şehit olan kahraman polis memurumuz Ömer Faruk Tekağaç'a Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatımıza sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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