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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Ömer Halisdemir paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'i andı.

Fırat Taşdemir   | 20.02.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Ömer Halisdemir paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi ki doğmuş, iyi ki bu milletin evladı olmuşun. Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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