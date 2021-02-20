Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Ömer Halisdemir paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'i andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi ki doğmuş, iyi ki bu milletin evladı olmuşun. Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.